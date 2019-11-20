Sol görüşlü olmaları gerekçe gösterilerek işten atıldılar

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Galatahan Otel’de haksız yere işten çıkarılan iki işçi Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak yaşadıklarını anlattı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan Beyoğlu Galatahan Otel çalışanları sol görüşlü olmaları gerekçe gösterilerek, hakları ödenmeden işten atıldıklarını anlattı.

Temmuz ayında Beyoğlu’nda açılan otelin patronunun aylardır emek düşmanlığında sınır tanımadığını belirten iki işçi, işe ilk başladıklarında çalışma şartlarına dair bilgi vermekten kaçınıldığını, sigortalarının yatırılacağı söylenmesine rağmen sürekli oyalandıklarını ve kesinlikle bir adım atılmadığını, çalışma saatlerinin hafta içi normalde 8 saatken 9 saate, cuma, cumartesi, pazar günleri içinse 9,5 saate çıkarıldığını, buna itiraz ettiklerindeyse kapının gösterildiğini, fazla mesai saatleri için herhangi bir ödeme yapılmadığını söylediler.

Patronun, binanın sahibi Polsan (Polis Bakım ve Yardım Sandığı) aracılığı ile kendilerini soruşturduğunu ve bir süre sonra da birinin 1 Mayıs’a gitmiş olmasını, diğerinin soL HD’ye röportaj vermesini ve kızının TKP’li olmasını gerekçe göstererek haklarını ödemeden işten attığını söyleyen işçiler, bu emekçi düşmanı uygulama karşısında sonuna kadar duracaklarını ve hak mücadelelerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirttiler.