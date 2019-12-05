Peridot Tekstil’i işçilerden dinleyin: Sigortasız çalıştırma, kötü muamele...

Buca BEGOS 2. Bölge’de yer alan ve yaklaşık 150 işçinin çalıştığı Peridot Tekstil (Adatepe Tekstil) firmasında hak gaspları devam ediyor.

İzmir Buca’da bulunan Peridot Tekstil’de hak gaspları devam ediyor. Peridot Tekstil Karstadt, Bonita, Cecil, Esprit, Mango, Tom Tailor, QVC, Ulla Popken ve C&A gibi büyük markalara ürün tedarik eden Reha Tekstil’in fasonu.

Geçen hafta 3 gün “iş olmadığı” gerekçesiyle işçilerin evlerine gönderildiği firmada, bu 3 gün için ücretlerin patron tarafından kesildiği biliniyor. Ancak bu sefer konunun fabrikada kapsamlı bir denetimle de ilgili olduğu iddia edildi.

Patron tarafından denetime gelen kuruluşun SGS adlı bir uluslararası denetim, test ve belgelendirme kuruluşu olduğu belirtiliyor. Bu firmanın Peridot Tekstil’de ürünleri üretilen C&A markasınca yönlendirildiği tahmin edilmekte.

Patronların Ensesindeyiz Ağı Peridot Tekstil İşyeri Komitesi konuyla ilgili bir açıklama yaparak "SGS Group ve C&A merak ediyorsa Peridot Tekstil’de neler olduğunu işçilerden dinlesin" dedi. Açıklamada şöyle denildi:

"Peridot Tekstil’de aşırı fazla mesai yaptırılarak üretim kısa bir zamana sıkıştırılmakta olup sonrasında “iş yok” bahanesiyle işçiler evlerine gönderilip ücretleri kesilmektedir.

Peridot Tekstil’de sigortasız çalışan işçiler bulunmaktadır.

Peridot Tekstil’de sigorta primleri asla verilen ücret üzerinden yatırılmaz.

Fazla mesai ücretleri eksik hesaplanarak verilmektedir.

Fazla mesai işçinin rızası dışında zorunlu olarak yaptırılmaktadır.

Bordrolarımız ıslak imzalı olarak paylaşılmamaktadır.

Yıllık izinler keyfi olarak kullandırılmamakta, ücretleri de ödenmemektedir.

Fabrikada işçilere içme suyu sağlanmamakta, patrona ait olan fabrika içindeki kantinde ücretli olarak satılmaktadır.

Üretim esnasında işçilere üretim kotası üzerinden mobbing ve kötü muamele yapılmaktadır.

Üretim baskısının sonucunda ortaya çıkan işveren kaynaklı hatalı ürünlere istinaden verilen ihtarlara zorla imza attırılmaktadır.

İş kazaları örtbas edilmekte ve SGK’ya bildirilmemektedir.

Tüm bu sorunlardan başta Peridot Tekstil olmak üzere Reha Tekstil ve C&A markası da sorumludur. Önceden gerekli düzenlemelerin yapıldığı kurgusal denetimlerle bu sorumluluktan sıyrılamazsınız. Bizler tüm bu hak gasplarına son vermek üzere bir araya gelmeye devam edeceğiz."

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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