Galatahan Otel'de mücadele eden işçiler kazandı

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Galatahan Otel’de haksız yere işten çıkarılan ve Patronların Ensesindeyiz Ağı ile iletişime geçen iki işçinin verdikleri mücadele kazanımla sonuçlandı.

Geçtiğimiz günlerde alacakları ödenmeyerek haksız yere işten atılan iki otel emekçisi mücadele kararı aldıklarını duyurmuştu.

Yaklaşık 1 hafta önce Patronların Ensesindeyiz Ağı ile iletişime geçen ve birlikte hareket eden işçilerin mücadelesi kazanımla sonuçlandı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na bir teşekkür mesajı gönderen Fatma Ayebe henüz sigortaları yatmayan ya da alacaklarını alamayan başka arkadaşlarının olduğunu, onlar için de mücadele etmeye devam edeceklerini iletti. Ayebe tüm otel emekçilerini Patronların Ensesindeyiz Ağı ile birlikte hareket etmeye çağırdı.