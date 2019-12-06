‘SİMO Tekstil’i bizden dinleyin’

Zara, Bershka, M&S , Esprit, Next, Tesco, Amazon gibi markalara çalışan Simo Tekstil işçileri direnişlerinin üçüncü haftasını geride bırakırken, yaşadıklarını Patronların Ensesindeyiz'e anlattılar.
soL - Patronların Ensesindeyiz
Cuma, 06 Aralık 2019 12:22

Dünyaca ünlü markalara üretim yapan SİMO Tekstil işçilerinin emek mücadelesi devam ediyor.

Direniş 3. haftasını geride bırakırken işçiler kış koşullarında fabrika önündeki nöbetlerini sürdürüyorlar.

SİMO işçileri “Simo Tekstil’de yaşananları biz işçilerden dinleyin…” diyorlar: