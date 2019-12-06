‘SİMO Tekstil’i bizden dinleyin’

Dünyaca ünlü markalara üretim yapan SİMO Tekstil işçilerinin emek mücadelesi devam ediyor.
Direniş 3. haftasını geride bırakırken işçiler kış koşullarında fabrika önündeki nöbetlerini sürdürüyorlar.
SİMO işçileri “Simo Tekstil’de yaşananları biz işçilerden dinleyin…” diyorlar:
Simo Tekstil'de yaşananları biz işçilerden dinleyin...#suntekstilişçilerinhakkınıver @ZARA@marksandspencer@bershka
#suntekstil @Tesco@fandfclothing pic.twitter.com/sJ0uXywzm6
— patronlarinensesindeyiz (@pensendeyiz) December 5, 2019