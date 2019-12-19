SİMO Tekstil'de zafer işçilerin oldu

Zara, Bershka, M&S, Esprit, Tesco, Next gibi markalara ürün diken Sun Tekstil’in fasonu olarak çalışan SIMO Tekstil'de hakları ödenmeden işten çıkarıldıktan sonra direnişe geçen işçiler kazandı. İşçiler kazanımlarını davulla-zurnayla kutladılar. Simo Tekstil Komitesi 'Bundan sonra tekstilde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' açıklaması yaptı.

32 gündür fabrikalarının önünde direnen SIMO Tekstil işçileri kazandılar.

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve Zara, Bershka, M&S, Esprit, Tesco, Next gibi markalara ürün diken Sun Tekstil’in fasonu olarak çalışan SIMO Tekstil işçileri, 26 Ekim günü patronları tarafından işten atılmışlardı.

Gerekçesi ise işin olmadığı, Sun tekstil ile iş ilişkilerinin bozulduğuydu. İşten çıkarılan işçilerin 2 aylık maaşları, primleri, tazminatları, senelik izinleri ödenmemişti.

İŞÇİLER PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ AĞI'NA ULAŞTILAR

Tekstil sektöründe bu yaşananlar ilk olmadığı için patronlar, işçilerin bu durumu kanıksayacağını ve hak ettiklerini talep etmeyeceğini, etse de hiçbir şey elde edemeyeceğini düşünüyordu. Şüphesiz işçilerin arasında da bunları düşünenler vardı, ta ki Patronların Ensesindeyiz Dayanışma ve Mücadele Ağı'na (PE) ulaşana kadar...



8 Kasım günü küçük bir grup olarak PE ile toplantı yapan işçiler, daha fazla işçinin katılımıyla bir toplantı yapmayı kararlaştırdılar. Bu toplantıda da fiili mücadele kararı alan işçiler, hukuksal olarak da haklarını sonuna kadar arayacaklarını ifade ettiler. Bu kararın ilk kazanımını 15 Kasım’da maaş alacaklarının büyük kısmının ödenmesiyle elde eden işçiler, geri kalan hakları için 18 Kasım’dan itibaren fabrikanın önünde direnişe geçtiler.

ÜST İŞVEREN KONUMUNDAKİ SUN TEKSTİL'E TALEPLER İLETİLDİ

Bu hak gaspları yaşanırken bireysel olarak üst işveren konumunda olan SUN Tekstil’e ulaşmaya çalışan işçiler, SUN Tekstil tarafından muhatap alınmamıştı. Kendi komitelerini ve temsilcilerini belirleyen işçiler bir dizi karar daha aldılar. Bu kararlardan bir tanesi PE avukatları ve temsilcileriyle birlikte mevcut SIMO Tekstil patronu ve üst işveren konumunda olan SUN Tekstil patronundan randevu almak ve görüşmekti. SIMO Tekstil patronu böyle bir görüşme yapmak istemedi, SUN Tekstil tarafı ise görüşmeyi kabul etti.

Bu görüşmelerde işçilerin talepleri SUN Tekstil’e iletildi. İşçiler bu talepler gerçekleşinceye kadar direnişlerini sürdüreceklerini, gerekiyorsa SUN Tekstil’in ve markaların önünü de direniş alanına çevireceklerini kararlaştırdılar ve ilan ettiler. Bu kararın gereği olarak SUN Tekstil’in önünde kalabalık bir eylem gerçekleştirdiler.



Bunun üzerine SUN Tekstil patronları işçi alacaklarının küçük bir kısmını verebileceklerini ifade ettiler. İşçiler bu teklifi reddettiler.

ZARA'NIN ÖNÜNDE BİLDİRİ DAĞITIMI

Markaların önünde bildiri dağıtma kararı alan işçiler, ZARA Alsancak mağazasının önünde kalabalık bildiri dağıtımı gerçekleştirdiler.



PATRON GERİ ADIM ATTI

Kısa süre sonra SUN Tekstil geri adım attı. Kıdem, maaş alacakları, senelik izinler gibi başlıkların büyük kısmının ödeyebileceğini ifade etti. Bu teklif işçiler tarafından kabul edildi.

Geri kalan hakları içinse dava açacaklarını duyuran işçiler, bu kazanımı davulla-zurnayla kutladılar.

'BUNDAN SONRA TEKSTİLDE HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'

Bu kazanımın ardından açıklama yapan Simo Tekstil Komitesi, “Bundan sonra tekstilde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak; mobbingler, onur kırıcı davranışlar, tuvalet denetimleri, fazla ve insani olmayan çalışma süreleri, kıdemsiz-ihbarsız işten çıkarma, sahte sigortalı çalıştırma… bunları hiçbirini kolay kolay yapamayacak patronlar. Bu direnişin sonucunda elde edilen en önemli kazanım, örgütlü mücadele eden işçilerin yenilmez olduğunun somutlanmasıdır. Geçtiğimiz yaz aylarında Buca BEGOS’ta TR-İNTER işçilerinin mücadele ederek elde ettikleri kazanımdan sonra, işçilerin SIMO Tekstil’de de kazanması patronları hayli rahatsız etmiş, diğer tekstil işçilerine güven vermiştir. Direnen ve mücadele eden, örgütlü hareket eden işçiler tekstil patronlarının pek karşılaşmadığı işçi profilidir. Bu profil artık gerçek ve örgütlü, Patronların Ensesindeyiz Tekstil İşçileri Ağı İzmir’de fiilen kurulmuştur” dedi.