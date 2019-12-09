Direnişteki SIMO Tekstil işçileri ZARA'nın önünde buluştu

Zara, Bershka, Tesco, Marks&Spencer gibi markalara üretim yapan Sun Tekstil’in taşeronu SIMO Tekstil işçileri, direnişlerinin 22. gününde İzmir Zara'nın önünde bildirilerini dağıttı. Tekstil işçileri kıdem tazminatı, maaş, fazla mesai ücreti ve izin gibi haklarını almak için geçtiğimiz ay direniş başlatmışlardı.

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