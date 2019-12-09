Direnişteki SIMO Tekstil işçileri ZARA'nın önünde buluştu

Sun Tekstil’in taşeronu SIMO Tekstil işçileri direnişlerinin 22. gününde Zara’nın Alsancak’taki mağazasının önünde buluştular.
Üretim zincirinin son halkası olan Zara’nın önünde bildiri dağıtan işçiler, gerekirse tüm mağazaları tek tek dolaşacaklarını söylediler.
Konuya dair Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'ndan paylaşılan mesajda "Simo Tekstil direnişimizin 22.gününde İzmir Zara önündeyiz. İzmirlilere ücret ödemeden çalıştırılmamızı, meşhur markaların yaldızlarının ardındaki sömürüyü anlatıyoruz. Zara için ürettik hakkımızı istiyoruz." denildi.
Simo Tekstil direnişimizin 22.gününde İzmir Zara önündeyiz. İzmirlilere ücret ödemeden çalıştırılmamızı, meşhur markaların yaldızlarının ardındaki sömürüyü anlatıyoruz. Zara için ürettik hakkımızı istiyoruz.@ZARA@marksandspencer@bershka@Tesco@fandfclothing
#suntekstil pic.twitter.com/Reh2iDc6GL
— patronlarinensesindeyiz (@pensendeyiz) December 9, 2019
NE OLMUŞTU
Zara, Bershka, Tesco, Marks&Spencer gibi markalara üretim yapan Sun Tekstil’in taşeronu SIMO tekstil patronu işçileri kıdem tazminatı, maaş, fazla mesai ücreti ve izin gibi haklarını ödemeden işten çıkarmış, bunun üzerine işçiler, 18 Kasım'da İzmir Çiğli’deki fabrikalarının önünde direnişe başlamışlardı.
Simo Tekstil'de yaşananları biz işçilerden dinleyin...#suntekstilişçilerinhakkınıver @ZARA@marksandspencer@bershka
#suntekstil @Tesco@fandfclothing pic.twitter.com/sJ0uXywzm6
— patronlarinensesindeyiz (@pensendeyiz) December 5, 2019
Maaşları ödenmeyen işçiler geçtiğimiz hafta da Sun Tekstil'in fabrikasının önünde eylem yapmışlardı.
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