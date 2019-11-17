SIMO Tekstil işçileri direnişe başlıyor

Zara, Bershka, M&S , Esprit, Next, Tesco, Amazon gibi markalara çalışan Simo Tekstil işçileri direnişe başlama kararı aldılar.

İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve Zara, Bershka, M&S , Esprit, Next, Tesco, Amazon gibi markalara çalışan Sun Tekstil’in taşeronu Simo Tekstil işçileri bugün “Emek Sömürüsü Nedir?” Başlıklı İşçi Okulu’nda Çiğli İşçi Evi’nde yan yana geldi.

İşçilerin yaşadıkları sürecin kapitalizmin doğal sonucu olduğunun ve nihai kurtuluşun bu köhne düzenin değişmesinde olduğunun vurgulandığı işçi okulu, direnişte bundan sonra ne yapılacağının tartışılması ve kararlaştırılmasıyla devam etti. Hep birlikte karar alan işçiler; fiili mücadeleyi de başlatmaya karar verdiler ve yarından itibaren kendi iş yerleri olan SIMO Tekstil önünde direnişe başlamaya karar verdiler. İşçiler, taleplerimiz gerçekleşinceye kadar örgütlü biçimde hareket edeceğiz ve sesimizi herkese duyuracağız kararlılığı ile toplantıyı sonlandırdılar.