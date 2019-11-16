Simo işçilerinden eylem ve ilk kazanım

Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ZARA, Bershka, Tesco, Next, M&S, Esprit, Amazon gibi markalara ürün tedarik eden Sun Tekstilin Fasonu olan SIMO Tekstil işçileri bugün fabrikanın önünde bir eylem gerçekleştirdi. SIMO patronu iflas ettim diyerek işçileri tazminatsız biçimde maaşlarını dahi ödemeden işten atmıştı.

Yaklaşık 1 hafta önce Patronların Ensesindeyiz Ağı ile iletişime geçen ve birlikte hareket eden işçiler ilk kazanımlarını elde etti. Daha önce açıklama yapan ve mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyen işçiler, maaşlarının bir kısmını aldılar.

Fabrika önünde açıklama yapan işçiler şunları kaydetti:

“Dünyayı giydiren milyonlarca tekstil işçisinden birkaçıyız. Sözüm ona dünyaca ünlü ZARA, Bershka, Tesco, Next, M&S, Esprit, Amazon gibi markalara ürün tedarik eden Sun Tekstilin Fasonu olan SIMO Tekstil işçileriyiz. Patronlara rüyamızda bile göremeyeceğimiz kadar çok para kazandırdık. Buna rağmen insanlık dışı davranışlara maruz kaldık. Tuvalete gidişlerimiz bile denetlendi. Patronun keyfi tutumu ile maaşlarımız, mesailerimiz, senelik izinlerimiz, tazminatlarımızı da alamadan kapı dışarı edildik. Ama buna sessiz kalmayacağız, bir araya geldik, haklarımızı alana kadar mücadele edeceğiz. Buna bağlı olarak taleplerimiz şunlardır;

Çdenmeyen maaşlarımızın ödenmesi

Kıdem ve ihbar tazminatlarımızın ödenmesi

Kullandırılmayan senelik izinlerimizin ödenmesi

Fazla çalışma sürelerimizin ve zorunlu fazla mesailerimizin ödenmesi

Kullanamadığımız hafta tatillerimizin ücretlerinin ödenmesi.

Bu taleplerin sorumlusu başta Simo Tekstil ve Sun Tekstil olmak üzere ürünlerini diktiğimiz markalarda sorumludur.

Biliyoruz ki, biz kazanırsak başta diğer tekstil işçileri olmak üzere tüm işçiler kazanır. Bu mücadelenin büyümesi için tüm işçileri Patronların Ensesindeyiz Haberleşme, Dayanışma ve Mücadele Ağı’na davet ediyoruz.

SIMO TEKSTİL İŞÇİLERİ”