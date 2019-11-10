İşten çıkarılan Simo Tekstil işçilerinin maaşları ödenmedi

Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve Zara, Beshka, Tesko gibi dünyaca markalara üretim yapan Sun Tekstil’in taşeronu olan Simo Tekstil işçileri maaşları, fazla mesaileri ve tazminatları ödenmeden işten çıkarıldı.

İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Simo Tekstilde çalışan yaklaşık 200 işçi fabrikanın kapanması gerekçesiyle 1,5 aylık maaş ve fazla mesaileri ile tazminatlarını verilmeksizin işten çıkarıldı. Zara, Beshka, Tesko gibi dünyaca markalara üretim yapan Sun Tekstil’in taşeronu olan Simo Tekstil’de işçiler haklarını alacakları bir muhatap bulamıyor.

Simo Tekstil patronunun maaş ve mesailer konusunda işçileri oyaladığı ve maaşların verilmesi konusunda 15 Kasım tarihine söz verdiği ancak kıdem ve ihbar tazminatı haklarını vermeyeceğini beyan ettiği biliniyor. Yalnızca Sun Tekstil için üretim yapıldığını belirten işçiler, fabrikanın kapandığı 26 Ekim’den bu yana Sun Tekstil yetkilileri ile yapılan görüşmelerde Sun Tekstil’in sorumluluk kabul etmediğini belirtti.

Haklarının takipçisi olan Simo Tekstil işçileri Patronların Ensesindeyiz ağına ulaşarak Çiğli İşçi Evinde yoğun katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi. Patronların Ensesindeyiz Ağı avukatının da katıldığı toplantıda işçiler en küçük alacaklarına kadar haklarının peşinden gitme yönünde karara vardılar.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]