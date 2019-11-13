Simo Tekstil işçilerinden açıklama: Alınterimizin gaspedilmesine izin vermeyeceğiz

Ödenmeyen maaşlarını ve diğer haklarını talep eden Simo Tekstil işçileri ‘Taleplerimiz yerine getirilene kadar tüm mücadele yollarını deneyeceğiz’ dedi.

Maaşları ve fazla mesai ücretleri ödenmeyen Simo Tekstil işçilerinin taleplerini patrona iletme istekleri reddedildi. Patronun görüşmeyi reddettiği işçiler “Alınterimizin gaspedilmesine izin vermeyeceğiz” başlıklı bir açıklama yayımlayarak taleplerini sıraladı. İşçiler "Bu taleplerin sorumlusu başta Simo Tekstil ve Sun Tekstil olmak üzere ürünlerini yaptığımız Zara, Bershka, M&S , Esprit, Next, Tesco, Amazon markalarının hepsidir" dedi.

Simo Tekstil işçilerinin Patronların Ensesindeyiz Ağı ile yaptıkları ortak açıklama şöyle:

"Alınterimizin gaspedilmesine izin vermeyeceğiz

Bizler Zara, Bershka, M&S , Esprit, Next, Tesco, Amazon gibi markalara çalışan Sun Tekstil’in taşeronu Simo Tekstil işçileriyiz. Bir aylık maaşımızla birkaç parça ürününü bile alamayacağımız markalara ürün dikiyorduk.

Milyonlarca tekstil işçisinin başına gelenlerin bir kısmı bizim başımıza da geldi. Fazla çalışma, zorunlu fazla mesai, tuvalete gidişlerimizin dahi denetlenmesi, mobbing vs. kısacası kölelik koşullarında çalışma. tekstil sektöründe aklınıza gelebilecek her şey başımıza geldi. Bir kısmına bireysel olarak tepki göstersek de çoğunlukla sineye çektik. Bizim örgütsüzlüğümüzden faydalanan Simo’nun patronu tazminatlarımızı, maaşlarımızı ve fazla mesailerimizi vermeden fabrikayı kapatıp, bizleri kapı dışarı etti. Kriz dönemindeki bütün patronlar gibi “Aynı Gemideyiz” edebiyatı yapmayı ihmal etmedi. Bu sözlere kesinlikle kulak asmıyoruz. Patronların herhangi biriyle aynı gemide olmadığımızı biliyoruz, farkındayız.

Ancak bundan sonra hiçbir şey patronların istediği gibi olmayacak. Bizler yan yana geldik ve örgütlü hareket ediyoruz. Mücadele edeceğiz, yapabileceklerimizi ardımıza koymayacağız.

Simo’nun patronu görüşme talebimizi reddetti. Biz buradan taleplerimizi sıralıyoruz, taleplerimiz yerine getirilene kadar tüm mücadele yollarını deneyeceğiz.

Taleplerimiz şunlardır;

Ödenmeyen maaşlarımızı

Kıdem ve ihbar tazminatlarımızı

Senelik izinlerimizin ücretlerini

Fazla çalışma sürelerimizi ve zorunlu fazla mesailerimizi

Sigorta primlerimizin ödendi belgesi

Kullanamadığımız hafta tatillerimizi istiyoruz, alana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Bu taleplerin sorumlusu başta Simo Tekstil ve Sun Tekstil olmak üzere ürünlerini yaptığımız Zara, Bershka, M&S , Esprit, Next, Tesco, Amazon markalarının hepsidir.

Mücadelemiz, başta tekstil işçileri olmak üzere tüm işçilerin mücadelesidir. Bu mücadelenin büyümesi için desteklerinizi bekliyoruz.

Patronların Ensesindeyiz Haberleşme Dayanışma ve Mücadele Ağı

Simo Tekstil İşçileri"