SIMO Tekstil işçileri Sun Tekstil önünde eylem yaptı

Sun Tekstil’in taşeronu SIMO Tekstil işçileri, direnişlerinin 16. gününde, Sun Tekstil fabrikası önünde eylem yaptı. Hakları ödenmeden işten çıkarılan işçiler kimsenin sorumluluktan kaçamayacağını, üretim yaptıkları tüm firmaların da yaşananlardan sorumlu olduğunu vurguladılar.

Sun Tekstil taşeronu SIMO Tekstil işçileri, geçen ay hakları ödenmeden işten çıkarılmışlardı. Kıdem tazminatı, maaş, fazla mesai ve izin gibi hakları ödenmeden işten çıkarılan işçiler, İzmir Çiğli’deki fabrikalarının önünde direnişe başlamışlardı.

İşçiler, direnişlerinin 16. gününde bugün Torbalı’daki Sun Tekstil fabrikası önünde bir araya gelerek eylem yaptılar. SIMO Tekstil’in Sun Tekstil’in taşeronu olduğunu belirten işçiler, kimsenin sorumluluktan kaçamayacağını, haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirttiler.

İşçiler yaptıkları basın açıklamasında şunları söylediler:

“Patronların bu keyfi tutumlarına seyirci kalmayacağız. Bizlerin talepleri sadece hak ettiklerimizdir. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş alacaklarımız, senelik izinlerimiz bunlar yalnızca bizim değil tartışmasız tüm işçilerin temel haklarıdır, asla pazarlık edilebilir başlıklar değillerdir. Bu haklarımıza sahip çıkmak için mücadele ediyoruz. Bunun için 18 Kasım’dan bu yana SIMO Tekstil fabrikasının önünde direnişteyiz. Eğer hak ettiklerimiz verilmezse direnişi büyüteceğimizden, SUN Tekstil’in önü başta olmak üzere ürünlerini diktiğimiz tüm markaların önünü direniş alanına çevireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. ”

Sun Tekstil’in dünyaca ünlü Zara, Bershka, Tesco, Marks&Spencer gibi markalara üretim yaptığını belirten işçiler, bu firmaların da yaşananlardan sorumlu olduğunu dile getirdiler. Sun Tekstil önündeki eylemlerini halaylarla sonlandıran işçiler, haklarını alana kadar direnişlerini sürdürmekte kararlılar.