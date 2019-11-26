Direnişteki SIMO Tekstil işçileri yağmura rağmen fabrika önünde

İzmir'de haklarını almak için direnişe geçen SIMO Tekstil işçileri direnişin 9. gününde yağmura ve soğuğa rağmen fabrika önünde bir araya geldi.

İzmir'de Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve Zara, Bershka, M&S , Esprit, Next, Tesco, Amazon gibi markalara çalışan Sun Tekstil’in taşeronu SIMO Tekstil işçileri direnişlerinin 9. gününde fabrika önünde bir araya geldi.

Tazminatsız olarak işten çıkarılan işçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı'na başvurmuş ve haklarını almak için direniş kararı almıştı. İşçiler, bugün direnişin 9. gününde SIMO Tekstil önünde bir araya geldiler.

Haklarını alana kadar direneceklerini belirten işçiler “9. günümüzde yağmura ve soğuğa rağmen sayımız artıyor. Sonunda kazanacağımızdan eminiz” dediler.

İşçiler ödenmeyen maaşlarının, kıdem ve ihbar tazminatlarının, senelik izin ücretlerinin, fazla çalışma süreleri ve zorunlu fazla mesailerinin ödenmesini, ayrıca sigorta primlerinin ödendi belgesinin verilmesini talep ediyorlar.

