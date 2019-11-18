SIMO Tekstil işçileri: Her gün buradayız

İzmir'de bulunan ve Zara, Bershka, Tesco, Next, M&S, Esprit, Amazon gibi markalara ürün tedarik eden Sun Tekstil'in fasonu SIMO Tekstil işçileri mücadeleyi sürdürüyor. İşçiler, ödeme yapılana kadar hafta içi her gün fabrikanın önünde olacaklarını belirtti.

İzmir'de Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve Zara, Bershka, M&S , Esprit, Next, Tesco, Amazon gibi markalara çalışan Sun Tekstil’in taşeronu SIMO Tekstil işçileri, maaşları ödenene kadar mücadele edeceklerini duyurdu.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşarak haklarını arayan işçiler bugün fabrikaları SIMO Tekstil önünde direnişe başladılar. Hafta içi her gün fabrikanın önünde olacaklarını söyleyen işçiler, ödeme yapılana kadar buradan ayrılmayacaklarını belirtti.

İşçiler daha önce yaptıkları açıklamada, ödenmeyen maaşlarının, kıdem ve ihbar tazminatlarının, senelik izin ücretlerinin, fazla çalışma süreleri ve zorunlu fazla mesailerinin ödenmesini ayrıca sigorta primlerinin ödendi belgesinin verilmesini talep etmişti.





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