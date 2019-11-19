SIMO Tekstil'de direniş 2. gününde

İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Sun Tekstil taşeronu SIMO Tekstil'de işçiler haklarını almak için başlattıkları direnişin ikinci gününde bir araya geldiler. İşçiler 'Bizim ürettiklerimiz üzerinden zengin olan herkes yaşadığımız hak gaspının sorumlusudur' diyor.

İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve Zara, Bershka, M&S, Esprit, Next, Tesco, Amazon gibi markalara çalışan Sun Tekstil’in taşeronu SIMO Tekstil işçileri, haklarını alamadıkları için Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşmışlardı.

Pazar günü alınan karar ile direnişe başlayan işçiler, bugün direnişin ikinci gününde SIMO Tekstil önünde bir araya geldiler.







Haklarını alana kadar direneceklerini belirten işçiler, kimsenin sorumluluktan kaçmasına izin vermeyeceklerini ifade ettiler.

"Bizim ürettiklerimiz üzerinden zengin olan herkes yaşadığımız hak gaspının sorumlusudur" diyen tekstil işçileri, tüm haklarını alana kadar mücadele etmeye kararlılar.

İşçiler ödenmeyen maaşlarının, kıdem ve ihbar tazminatlarının, senelik izin ücretlerinin, fazla çalışma süreleri ve zorunlu fazla mesailerinin ödenmesini, ayrıca sigorta primlerinin ödendi belgesinin verilmesini talep ediyor.

