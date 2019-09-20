Tüketici güven endeksi yüzde 55.8'e geriledi

Tüketici güven endeksi eylül ayında yüzde 4.3 azalarak yüzde 55.8 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı:
- TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 4.3 azalış gösterdi.
- Ağustosta 58.3 olan endeks değeri eylülde 55.8'e geriledi.
- Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 4.9 azalarak 74 oldu.
- Genel ekonomik durum beklentisi eylülde yüzde 4.4 azalarak 74.3'ten 71'e geriledi.
- İşsiz sayısı beklentisi endeksi ağustosa göre yüzde 5.1 azalarak eylülde 55.3 olarak gerçekleşti.
- Tasarruf etme ihtimali endeksi ise ağustosta 22.7 iken eylülde yüzde 0.6 artışla 22.8 oldu.