Sığınmacı işçi sömürüsünde sınır yok: Ne maaş var ne de sigorta...

Ankara'da Grup 2 Medikal adlı şirkette çalışan 3'ü sığınmacı 4 işçiye aylarca maaşları ödenmedi, şirketin sahibi kepenkleri indirip kayıplara karıştı. İşçiler yaşadıklarını Patronların Ensesindeyiz Ağı'na anlattı.

Grup 2 Medikal adlı şirkette çalışan 3'ü sığınmacı, 1'i Türk 4 işçi, bundan yaklaşık üç yıl önce firmanın sahibi makineleri kaçırıp işletmeyi kapatınca üç aylık maaşlarını alamadan işsiz kaldılar.

Aradan geçen üç yılın ardından Ankara’da Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, yaşadıklarını anlattı.

“Kriz var” denilerek maaşlarını çalıştıkları süre içerisinde alamayan işçiler, sabah 8.30-18.00 arası mesai yaptıklarını, bazen fazla mesaiye de kaldıklarını ancak maaş alımında sorun yaşadıklarını dile getirdi.

En sonunda patronun kriz var diyerek içerdeki malları ve makineleri de kaçırarak şirketi kapattığını belirten işçiler, maaş ve sigorta konusunda da dikkat çeken bilgiler verdiler.

Buna göre Iraklı olan üç sığınmacı işçi sigortasız olarak çalıştırılırken, sadece Türk işçiye sigorta yapıldığı, Türk işçi iki bin 500 lira alırken, sığınmacı işçilerin bin 250 liraya çalıştırıldığı ifade edildi.

Türk işçinin içerde yaklaşık 8 bin liralık alacağı kalırken, sığınmacı işçilerin de yaklaşık 3 bin lira alacaklarının kaldığı öğrenildi.

Konuya ilişkin hukuki girişimde bulunmaya hazırlanan işçiler, patronun aradan geçen süreçte sürekli “ödeme yapacağım” dediğini, ancak hiçbir ödeme yapmadığını dile getirdi.

Öte yandan Grup 2 Medikal adlı firmanın sahibi Fırat Korkut, işçilerin avukatına yaptığı açıklamada, “Meseleyi anlıyorum, kötü niyetli değiliz, biz işçilerin hakkını yemek için böyle yapmıyoruz” iddiasında bulunurken, “Piyasaya ve devlete bir milyon borcum var, ödeyemiyorum” dedi. Korkut, sigortasız ve yarı fiyatına çalıştırdığı sığınmacı işçilerle ilgili ise, “Ben işçi arkadaşlara iş açtım, ekmek verdim, onlara iyi davrandığımı düşünüyorum” ifadesini kullandı.

İşçiler, sigortasız, düşük ücretle ve zor koşullar altında çalışan, haklarını alamayan sığınmacı işçilerin de kendileri gibi Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşmaları çağrısında bulundu.