H&M’de toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı

4 Ekim'de greve çıkma kararı alan ve grev kararını yarın işyerlerinde asması beklenen H&M'de anlaşma sağlandı. Koop-İş Sendikası dün yapılan görüşmede toplu iş sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.

H&M mağazaları ve genel müdürlük bünyesinde çalışan işçilerin örgütlü olduğu Koop-İş Sendikası ile H&M arasında toplu sözleşme imzalandı. İşyerinde 4 Ekim’de greve çıkma kararı alan Koop-İş ile şirket yetkilileri arasında dün gece yapılan görüşmede anlaşma sağlandı.

Giyim mağazaları H&M’de toplu sözleşme görüşmelerinde dün gece anlaşma sağlandı. Sendika toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 4 Ekim’de greve çıkma kararı almıştı. Dün gece H&M patronunun talebi üzerine yapılan görüşmede anlaşma imzalandı.

Koop-İş’ten yapılan açıklamaya göre toplu iş sözleşmesi 1 Haziran 2019 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. İşçilerin haftada iki gün izin hakkı elde ettiği anlaşmada kısmi süreli çalışanların çalışma takviminin belirlenmesinde de düzenlemeye gidildi.

Toplu iş sözleşmesiyle ücretin en geç ayın beşinci işgününde ödenmesi kararlaştırıldı. 2019 yılında ücretlere yapılan zamma ilave olarak 1 Haziran 2019’dan itibaren yüzde 3 oranında zam yapılacak. 1 Ocak 2020 itibariyle asgari ücretin altında kalan ücretlere asgari ücrete gelen artış uygulandıktan sonra yüzde 3 oranında zam yapılacak. Yine 1 Ocak 2020 itibariyle asgari ücretin üzerindeki ücretlere yüzde 8 oranında zam yapılacak. 1 Ocak 2021 itibariyle asgari ücretin altında kalan ücretlere asgari ücret zammı uygulandıktan sonra yüzde 3 oranında zam yapılacak.1 Ocak 2021 itibariyle asgari ücretin üzerindeki ücretlere yüzde 9 oranında zam yapılacak.

Anlaşmada ayrıca uyuşmazlığın temel sebeplerinden biri olan yemek yardımının tüm çalışanlar için 1 Eylül 2019'dan itibaren 27 TL, 1 Ocak 2020'den itibaren 29,16 TL ve 1 Ocak 2021'den itibaren 31,78 TL olması hükme bağlandı.

