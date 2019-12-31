DİSK: Yıldız Cam'da yaşanan iş cinayetidir

Ümraniye Dudullu OSB’de kurulu Yıldız Cam fabrikasında dün yaşanan patlamanın ardından DİSK'e bağlı Cam Keramik-İş açıklama yayımladı ve işçilerin iş yükünün artması nedeniyle yaşananın kaza değil cinayet olduğunu vurguladı.

Ümraniye Dudullu OSB’de kurulu Yıldız Cam fabrikasında, dün kazan patlaması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, 7 işçi yaralandı. Olayın ardından DİSK'e bağlı Cam Keramik- İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş, "Patronların kar hırsı uğruna işçiler ölmeye devam ediyor! Yıldız Cam'da yaşanan iş cinayetidir" başlığıyla bir açıklama yaptı.

Yıldız Cam Fabrikasında işçilerin çok ağır çalışma koşulları altında ve düşük ücretlerle çalıştırıldığını, fabrikada işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadığı daha önce de defalarca iş kazası yaşandığının aktarıldığı açıklamada, krizin derinleşmesiyle birlikte Yıldız Cam’da 3 vardiya olan çalışma düzeninin 2 vardiyaya düşürülmesinin işçilerin iş yükünü arttırdığının altı çizildi ve şu ifadelere yer verildi:

''Fabrikada tüm bu ağır koşullar, iş cinayeti gibi bir facianın ortaya çıkmasına yol açtı. Yıldız Cam fabrikasında yaşanan ne “fıtrat”, ne de “kaza”dır. Bu apaçık iş cinayetidir! Buradan soruyoruz; işyerlerinde gerekli denetimleri yapması gereken Çalışma Bakanlığı, işçilerin can güvenliğini neden umursamıyor? Bakanlık, tıpkı Yıldız Cam fabrikasında olduğu gibi patronların kurmuş olduğu bu ölüm ve kölelik düzeninin sigortası mıdır? Artık yeter, acımız büyük! İşçi cinayetlerine karşı tedbirler alınsın.

EMEKLİ OLDUĞU HALDE ÇALIŞMAK ZORUNDA KALAN BİR İŞÇİ...

Türkiye’de yılın ilk on bir ayında en az 1606 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Sermaye sınıfı daha fazla servet ve zenginlik biriktirmek için gereken önlemleri almıyor. İktidar ve yargı düzeni ise her daim patronları koruyup kollamaya devam ediyor. Denetimsizlik, işçi ve emekçileri öldürüyor! Yıldız Cam’da yaşanan iş cinayeti de, patronlar ve iktidar tarafından kurulan bu kirli kapitalist çarkın bir ürünüdür!

Patlamada yaşamını yitiren İsmail Özen kardeşimiz, günler önce emekli olduğu halde çalışmaya devam etmek zorunda olan bir işçiydi. Bu durum, işçi ve emekçilerin içine düştüğü cenderenin fotoğrafıdır! Ülkemizde işçiler, açlık sınırının altındaki emekli maaşlarından dolayı, ölümle aynı anlama gelen çalışma düzeni içerisine sıkıştırılıyor.''

DİSK yaptığı açıklamayı bitirirken çalışırken ölmemek, yaralanmamak ve sakat kalmamak için fabrikada bir araya gelmeye ve mücadeleyi büyütmeye çağrı yaptı.