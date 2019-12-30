İstanbul'da cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı

Dudullu Organize Sanayi'nde Yıldız Cam Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi, 7 işçi yaralandı.

İstanbul'da bir cam fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi, 7 işçi yaralandı.

Dudullu Organize Sanayi'ndeki Yıldız Cam Fabrikası'nda saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın kazanı patladı. Patlama sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 7 işçi yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği de olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"Valiliğimiz Güvenlik Acil Durum Merkezi’ne (GAMER) yapılan bir ihbarda, Ümraniye ilçesi Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir cam fabrikasında, bugün saat 16.00 sıralarında kazan patlaması meydana geldiği bildirilmiştir.

Olay yerine hemen güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, patlama sonrasında işyerinde oluşan yangın söndürülmüştür.

Alınan ilk bilgilere göre; olayda (1) kişi hayatını kaybetmiş, yaralı olarak kurtarılan (7) kişi çevredeki hastanelere sevk edilmiştir.

Olaya ilişkin tahkikat sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."