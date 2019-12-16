DİSK: Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 20

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Eylül 2019 işsizlik rakamlarını değerlendiren DİSK Araştırma Merkezi'nin raporuna göre geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 20, işsiz sayısı 7 milyon 199 bin. Raporda her dört gençten birinin işsiz, her işsizden birinin üniversite mezunu olduğuna dikkat çekiliyor.

soL - Haber Merkezi