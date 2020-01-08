Çığ altında kalan maden işçisini arama çalışmalarına ara verildi

Adana’da bir işçinin yaşamını yitirdiği, 2 işçinin yaralandığı çığda kaybolan maden işçisini arama çalışmalarına ara verildi.

Adana’nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan maden işçisi Veli Bektaş’ı arama çalışmalarına ağır hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Dün akşam saatlerinde Pozantı Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkiindeki krom madeninde çalışan 4 işçi çığ altında kalmış, işçilerden Yasin Kılıç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Hafif yaralanan işçiler Bekir Çalım ile Eray Mimik ise kapanan yolların açılmasının ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine getirildi. Tedavisi yapılan işçiler akşam saatlerinde taburcu edildi.

Kayıp işçi Veli Bektaş'ı arama kurtarma çalışmalarına ise ağır hava koşulları nedeniyle ara verildiği açıklandı. Yer yer 3 metreyi bulan kar nedeniyle güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmasına yarın sabah yeniden başlanacağı bildirildi.

