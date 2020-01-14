Aylardır maaşları ödenmeyen Doğa Koleji öğretmenlerinden şimdi de 'savunmaları' istendi!

Beş aydır öğretmenlerin ücretlerinin ödenmediği Doğa Koleji'nde, şimdi de öğretmenlerden yazılı savunmaları isteniyor. Duruma tepki gösteren Patronların Ensesindeyiz Doğa Koleji Öğretmen Komitesi okulun patron ve yöneticilerine seslendi: Savunma vermesi gereken asıl sizsiniz!

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dönemi biterken, Doğa Koleji öğretmenleri bir dönem boyunca ücretsiz çalışmaya zorlandı. Öğretmenlerin hak etmiş oldukları ücretler aylardır ödenmediği gibi şimdi de öğretmenleri tazminatsız şekilde işten çıkarabilmek amacıyla türlü bahaneler üreten patron, öğretmenlerden yazılı savunma istiyor!

Patronların Ensesindeyiz Doğa Koleji Öğretmen Komitesi yaptığı açıklamada asıl savunmasını vermesi gerekenin Doğa Koleji patron ve yöneticileri olduğunu belirtti.

Doğa Koleji'nden öğretmenlerin maaşlarının ne zaman ödeneceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadığı ve İTÜ Vakfı'na resmi bir devrin halen sözkonusu olmadığı hatırlatılan açıklamada, okulun patron ve yöneticilerine hitaben "Savunmalarımızı isteyerek yıldırma, bezdirme çabalarınız sonuç vermeyecek! Eğitim tarihimizde kara bir leke olarak yer almakla kalmayacak; yargı önünde hesap vereceksiniz" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bir Dönem Boyunca Öğretmenlerini Ücretsiz Çalıştıran Doğa Koleji Patronuna ve Yöneticilerine Sesleniyoruz:

Savunma Vermesi Gereken Asıl Sizsiniz!

Yaklaşık beş aydır ücretsiz çalıştırılan öğretmenlerin ücretlerinin ne zaman ödeneceği konusunda resmen ölü taklidi yapan, köle gibi çalıştırılmayı kabul etmeyenleri de “eğitimi engellemekle” suçlayan Doğa Koleji patron ve yöneticilerinden dönemin son haftasına girildiği halde halen ses yok.

Resmi bir devir söz konusu olmadığı halde; İTÜ Vakfı’na satışın yapıldığı yönünde haberlerle zaman kazanma ve oyalama taktiklerini sürdüren Doğa Koleji’nden aylardır maaşlarını alamayan emekçilerin ücret ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair bir açıklama halen gelmemiş durumda. Öte yandan yasal arabulucu yoluna başvuran emekçilere verilen cevap ise şu an için herhangi bir ödemenin yapılmayacağı oluyor!

Biz Doğa Koleji öğretmenleri neredeyse beş aydır ücretlerimizi alamazken ve mevcut kış yaşamı koşullarında borçlarla yaşamımızı sürdürüp icra takibi ve hacizlerle boğuşmak zorunda bırakılıyoruz. Buna bir de Doğa Koleji patron ve yöneticilerinin çeşitli bahaneler uydurarak yazılı savunma istemeleri ve bizlerin sözleşmelerini tazminatsız olarak feshetme tehdidi eklenmiş durumda.

Sözde 'İş sözleşmemize aykırı söz veya davranışta bulunduğumuz' iddialarıyla uyguladığınız eziyete karşı savunmamız şudur: 'Sözleşme iki taraflıdır, bizler iş görme edimimizi yerine getirdik, getiriyoruz…Siz asıl yükümlülüğünüz olan ücret ödeme borcunuzu yerine getirmediğiniz halde nasıl olur da sözleşmeye aykırı davranan biz oluyoruz?'

Pekâlâ bunca emekçiyi kış ortasında ücretsiz bırakıp perişan eden siz Doğa Koleji patronunun ve öğretmenleri koruma/gözetme yükümlülüğünü ihlal ederek baskı altına almaya çalışan yöneticilerinin savunması ne olacak?

Bize ve velilere yaşattığınız tüm ekonomik mağduriyetlerin yanında şimdi de öğrencileri için aylardır fedakârlık gösteren bizlere manevi olarak eziyet etmekle ve öğrencilerimizi haksız biçimde öğretmensiz bırakmakla suç işliyorsunuz!

Savunmalarımızı isteyerek yıldırma, bezdirme çabalarınız sonuç vermeyecek!

Eğitim tarihimizde kara bir leke olarak yer almakla kalmayacak; yargı önünde hesap vereceksiniz!

Patronların Ensesindeyiz Doğa Koleji Öğretmen Komitesi"