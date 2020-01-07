2019’da 114 bin 977 esnaf kepenk kapattı

Ekonomik kriz nedeniyle 2019’da 114 bin 977 esnaf kepenk indirirken, son 9 yılın rekoru kırıldı.

Türkiye’de son 15 yılda kepenk indiren esnaf sayısı 1 milyon 896 bin oldu. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, Türkiye’de sadece 2019’da 114 bin 977 esnaf iflas bayrağını çekerken bu son 9 yılın en yüksek rakamı oldu.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, Türkiye’deki toplam esnaf sayısı ise yaklaşık 1.8 milyon 791 bin 201’e geriledi. TESK verilerine göre Türkiye’de en fazla esnaf iflası 2005 yılında yaşandı. O dönemde 282 bini aşkın esnaf iflas bayrağını çekerken ikinci en büyük esnaf batışı 143 bin ile 2011 yılında kayıtlara geçti. 2019’da üçüncü en fazla esnafın kepenk indirdiği yıl olarak kayıtlara geçti.

Esnaflar ya sicil ya da meslek terkini yaptı. Sicil terkini yapanlar çoğunluktayken faaliyet gösterdiğini alanda değişikliğe gidenler de 2019’da 173 bine çıktı. 2018’de bu sayı 122 bin civarındaydı.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) ise borç miktarı artıyor. Batık KOBİ kredisi miktarı son bir yılda yüzde 50’lik artışla Kasım 2019 itibarıyla 60 milyar 382 milyon TL’ye çıktı. Takipteki KOBİ sayısı ise bir yılda 337 bin 210’a fırladı.