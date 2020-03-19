Zaharova: İdlib mutabakatı ABD'yi kızdırıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya ile Türkiye arasındaki İdlib mutabakatının 'ABD'yi kızdırdığı izlenimi edindiklerini' söyledi. Zaharova ABD'li yetkililerin Beyaz Miğferler'in temsilcileriyle görüşmelerinin de sıklaştığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile Türkiye arasındaki İdlib mutabakatının "ABD'yi kızdırdığı izlenimi edindiklerini" söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, ABD'li siyasetçilerin Suriye'de faaliyet yürüten Beyaz Miğferler'in temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin sıklaştığına dikkat çekti.

Sputnik'in aktardığına göre, Zaharova ABD'li yetkililerin Beyaz Miğferler'in temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin bölgede provokasyon ve provokatif eylemler gibi ciddi sorunları beraberinde getirdiğini söyledi.

Zaharova "17 Mart'ta koronavirüs salgını nedeniyle getirilen yabancılarla görüşme kısıtlamalarına rağmen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, Beyaz Miğferler'in lideriyle görüştü. 11 Mart'ta örgütün lideri ABD Senatosu'nda konuk edildi. 3 Mart'ta da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi, Türkiye-Suriye sınırında bu örgütün temsilcileriyle bir araya geldi" dedi.

Bu görüşmelerin Washington'un İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durum nedeniyle Rusya karşıtı yeni enformasyon kampanyası yürüttüğü bir dönemde gerçekleştiğini kaydeden Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendilerini yalnızca insani örgüt olarak konumlandıran Beyaz Miğferler'in İdlib'deki fiili durumu çarpıtmaya yönelik Batılı enformasyon manipülasyonlarının merkezinde yer alması elbette çok dikkat çekici. Rus-Türk mutabakatının gerçekleşme olasılığının, İdlib gerilimi azaltma bölgesiyle ilgili düşüncenin bizzat kendisinin ABD'yi kızdırdığı izlenimi oluşuyor. ABD o kadar kızıyor ki, Rusya karşıtı histeriyi körüklemek ve Suriye'deki siyasi çözüm sürecini baltalamak için her türlü bahaneyi kullanmaya hazır."