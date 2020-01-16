Yunanistan: Türk uçakları hava sahamızı 120 kez ihlal etti

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Türk uçakları ve helikopterlerinin dün Yunan hava sahasını 120 kez ihlal ettiğini ileri sürdü.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Türk uçakları ve helikopterlerinin hava sahalarını ihlal ettiğini ileri süren bir açıklama yaptı.

Sputnik'in aktardığına göre, açıklamada, 18 F-16 jeti, 2 CN-235 askeri nakliye uçağı ve 7 helikopterin, dün Ege Denizi'nin kuzeydoğu, merkez ve güneydoğu yönünde Yunanistan'ın ulusal hava sahasını 120 kez ihlal ettiği belirtildi.

Türk uçak ve helikopterlerinin Atina Uçuş Bilgilendirme Bölgesi'nde (Athens FIR) 19 hava sahası ihlali gerçekleştirdiği de ifade edilirken bunların 4'ünde Türk uçaklarının Makronisi, İnousses (Koyun) ve Antropofas gibi küçük adaların üzerinde seyrettiği kaydedildi.

İhlalleri gerçekleştiren 8 uçağın silah taşıdığı öne sürüldü.