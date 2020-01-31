Yunanistan Komünist Partisi'nden AP’deki provokasyona kınama

Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtan faşist milletvekilinin provokasyonu, Yunanistan Komünist Partisi AP grubu tarafından kınandı. Yapılan açıklamada iki halk arasında onları ayıracak hiçbir şey olmadığı ama bunun da ötesinde burjuvazinin rekabetine ve milliyetçilerin nefretine karşı onları birleştiren ortak çıkarları olduğu vurgulandı.

Yunanistan Komünist Partisi Avrupa Parlamentosu Grubu, AP’nin göçmenlerle ilgili bir oturumunda Türk bayrağının basılı olduğu bir kağıdı yırtarak provokasyona imza atan eski Altın Şafak partili milletvekili Ioannis Lagos’u kınadı.

YKP AP Grubu tarafından yapılan açıklamada, Nazi Lagos’un ırkçı hezeyanlarının kınandığı belirtilerek “Bu provokasyon hem Yunan hem de Türk halkına karşı yöneltilmiştir, ve her zaman milliyetçilere hizmet eden kirli tasarımlarla bağlantılıdır” denildi.

Halkların faşistleri ve onların suç çetelerini engelleyerek yalıtabileceklerini ifade eden Yunanistan Komünist Partisi grubu, iki halk arasında onları ayıracak hiçbir şey olmadığını ama bunun da ötesinde iki halkın da burjuvazinin rekabetine ve milliyetçilerin nefretine karşı ortak çıkarları olduğunu vurguladı.

