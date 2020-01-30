Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan faşist milletvekiline tepki

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AP oturumunda Türk bayrağını yırtan eski Altın Şafak üyesi milletvekili Lagos'a tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyen Amor, 'aşırı sağcı İslamofobik söylemin Brüksel'de yeri yok' diye yazdı.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AP oturumunda Türk bayrağını yırtan eski Altın Şafak partili, Yunanistan'ın bağımsız milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.

Twitter'dan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyerek yaptığı paylaşımda, Lagos'a tepki gösteren Sanchez Amor, Türkiye'nin AB'ye aday ülke olduğunu belirtti ve "İlişkilerimiz halihazırda çok iyi olmayabilir. Ancak hiçbir şey, AP oturumunda bu üzücü bayrak yırtma eylemini haklı kılamaz. Alışılagelmiş aşırı sağcı İslamofobik söylemin Brüksel'de yeri yok" diye yazdı.

Turkey is an EU candidate country. Our relations are not at their best in this very moment. But nothing justifies the regrettable action of tearing the flag in the @Europarl_EN plenary. The usual extreme right islamophobic narrative is not welcome in Brussels.@MevlutCavusoglu pic.twitter.com/LUlEcHRzti — Nacho Sánchez Amor (@NachoSAmor) January 30, 2020

Mevlüt Çavuşoğlu ise Twitter'dan yaptığı açıklamada "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli" dedi. Çavuşoğlu "AP’nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz" diye yazdı.

Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli. pic.twitter.com/D9dSdeQa2m — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 30, 2020

Brüksel'deki AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda, bölgedeki göçmenlerin durumu ele alınırken, Yunanistan'ın faşist Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi bağımsız milletvekili Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" demişti. Lagos ardından kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtmıştı. Oturumun yöneticisi itidal çağrısında bulunarak, bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğini söylemişti.