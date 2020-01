Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan faşist milletvekiline tepki

Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AP oturumunda Türk bayrağını yırtan eski Altın Şafak partili, Yunanistan'ın bağımsız milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.

Twitter'dan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyerek yaptığı paylaşımda, Lagos'a tepki gösteren Sanchez Amor, Türkiye'nin AB'ye aday ülke olduğunu belirtti ve "İlişkilerimiz halihazırda çok iyi olmayabilir. Ancak hiçbir şey, AP oturumunda bu üzücü bayrak yırtma eylemini haklı kılamaz. Alışılagelmiş aşırı sağcı İslamofobik söylemin Brüksel'de yeri yok" diye yazdı.

Turkey is an EU candidate country. Our relations are not at their best in this very moment. But nothing justifies the regrettable action of tearing the flag in the @Europarl_EN plenary. The usual extreme right islamophobic narrative is not welcome in Brussels.@MevlutCavusoglu pic.twitter.com/LUlEcHRzti

— Nacho Sánchez Amor (@NachoSAmor) January 30, 2020