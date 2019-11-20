Yemen’de Husiler: Suudi savaş uçağı düşürdük

Yemen'de Husiler, bir Suudi F-15 savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.

Yemen'de Husiler, Suudi liderliğindeki işgal kuvvetlerine ait bir F-15 savaş uçağı vurduğunu bildirdi.

Reuters’ın aktardığına göre bir Husi sözcüsü “Hava savunma sistemlerimiz, Saada’da işgal ülkelerine ait bir F-15 savaş uçağını yakaladı” dedi.

Yemen'deki Suudi liderliğindeki koalisyon, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve Sudan'ın yanı sıra, ABD ve İngiltere'nin lojistik ve stratejik desteğini alıyor.

Suudi Arabistan ve İsrail, F-15’in Ortadoğu’daki tek kullanıcısı.

Suudi liderliğindeki işgal güçleri henüz Husilerin iddiaları hakkında yorum yapmadı.