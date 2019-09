Suudiler ateşkesi bozarak Hudeyde kentine saldırdı

Suudi Arabistan’ın başını çektiği işgal koalisyonu Yemen liman kenti Hudeyde'nin kuzeyine hava saldırısı düzenledi. Suudiler Husiler’in Kızıldeniz’de saldırı planladıklarını iddia ettiler.

Husiler, dört bölgedeki hava saldırısının 2018 Aralık'ta Stockholm'de imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi. Bir Husi askeri sözcüsü, saldırıyı geçen hafta Suudi petrol tesislerine yapılan saldırı için misilleme olarak nitelendirdi.

Suudi koalisyon sözcüsü Turki el Malik, saldırıları savunurken şunları söyledi: “Koalisyonun deniz kuvvetleri, İran tarafından desteklenen Husi teröristlerinin Hudeyde kentinden Kızıldeniz’e doğru terör eylemi gerçekleştireceğini saptadık.”

Geçen hafta Suudi Aramco petrol tesislerine yönelik saldırıyı Yemenli Husiler üstlenmişti. Saldırının ardından Suudiler İran’ı sorumlu tutmuştu.

İRAN: MADEM SUÇLU BİZİZ NEDEN YEMEN’E SALDIRDINIZ?

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Suudi rejimi petrol tesislerine yapılan saldırılar için -temelsizce- İran'ı suçladı, bugün Yemen'deki Hudeyde’ye misilleme yapmaları merak uyandırıyor - BM'nin ateşkesine son verdiler. Suudilerin bile İran'ın saldırıdan sorumlu olduğu kurgusuna inanmadıkları açık.” dedi.

