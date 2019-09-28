Husiler Suudi sınırında zafer kazandıklarını duyurdular

Yemenli Husiler bugün yaptıkları açıklamada, Suudi Arabistan’ın Najran sınırına yakın büyük bir saldırı gerçekleştirildiğini ve çok sayıda asker ve techizat ele geçirildiğini duyurdu. Ancak Suudilerden herhangi bir açıklama gelmedi.

Husilerin askeri sözcüsü, 72 saat önce başlattıkları saldırı sonucunda üç Suudi askeri tugayını etkisiz hale getirdiklerini duyurdu. Saldırıda hava savunma sistemleri, İHA’lar ve füzeler de kullanıldı.

Husilerin askeri sözcüsü General Yahya Sariya, düzenlenen basın toplantısında dört yıl önce Suudilerin işgalinin başlamasından bugüne Husilerin kazandığı en büyük zaferin bu saldırı olduğunu söyledi.

Husilerin açıklamasına göre, zırhlı araç ve taşıtların da dahil olduğu büyük miktarda askeri techizat ele geçirilirken, çoğunluğu Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen’in eski Devlet Başkanı Mansur Hadi’yi destekleyen silahlı güçler olmak üzere binlerce esir ele geçirildi.

Konuya dair Suudi Arabistan basın kuruluşlarının yorum taleplerini cevapsız bırakılırken, Husilerin iddiası ise henüz başka bir kaynak tarafından hala doğrulanmış değil.

Dünya çapında petrol fiyatlarında yükselişe sebep olan Aramco Tesisleri’ne olan saldırıyı da Husiler üstlenmişti ancak ABD ve Suudi Arabistan saldırıdan dolayı İran’ı sorumlu tutmuştu.

Aramco saldırısının ardından Suudi hava kuvvetleri, Yemen’in Hudeyde limanını misilleme amacıyla bombalamıştı. Hudeyde limanı ülkeye insani yardım ve gıda girişinin yapılabildiği tek liman. Yemen’de son verilere göre, 14 milyon insan açlıktan ölme tehdidiyle yüz yüzeyken, ülke aynı zamanda son yüzyılın en büyük kolera salgınıyla boğuşuyor.