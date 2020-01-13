WP: Trump 2017'de de Süleymani'yi öldürmeyi gündeme getirmişti

Washington Post'ta, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmeyi daha önce gündeme getirdiği yazıldı.
Eski bir Pentagon yetkilisine dayandırılan habere göre, Trump, 2017'de göreve gelmesinden 5 ay sonra, Yemenli Husilerin Suudi Arabistan başkenti Riyad ziyaretinden önce kente balistik füze atmasının ardından, Süleymani'ye yönelik suikasti gündeme getirdi.
Trump'ın bu fikrine dönemin savunma bakanı Jim Mattis'in engel olduğu kaydedildi.
Gazeteye konuşan Pentagon yetkilisi, "Bu fikir bir süre tartışıldı. Zor ve karmaşık bir fikir değildi" dedi.
Haberde, o dönemden bu yana Trump'In ulusal güvenlik ekibinin değiştiği ve Trump'ın yeni kadroyla birlikte İran konusunda "daha rahat kararlar" aldığı belirtildi.