Trump: Süleymani benim talimatımla öldürüldü

ABD Başkanı Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü saldırının talimatını kendisinin verdiğini söyledi. Trump İran’da rejim değişikliği peşinde olmadıklarını ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da yaptığı açıklamada İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin dün gece ABD ordusuna bizzat verdiği talimatla düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

Süleymani’den “dünyanın 1 numaralı teröristi” diye söz eden Trump, Süleymani’nin ABD’li diplomatlara ve askeri personeline saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek “Suç üstü yakaladık ve yok ettik” dedi.

ABD Başkanı, “Bir savaş başlatmak için değil savaşı durdurmak için bu adımı attık. İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz” iddiasında bulundu.

İran Devrim Muhafızları’nın ve ona bağlı Kudüs Gücü’nün yüzlerce ABD’li sivili ve personeli hedef alarak yaraladığını ve öldürdüğünü öne süren Trump “Süleymani hasta tutkusuyla masum insanları ölümüne yol açtı, Yeni Delhi’den Londra’ya terörist planlara katkıda bulundu” diye konuştu.

Trump “ABD’nin dün yaptığı şey çok zaman önce yapılmalıydı, birçok hayat kurtarılmış olacaktı. İran’da rejim değişikliği peşinde değiliz her ne kadar İran rejimi bölgedeki saldırdanlığını ve vekil savaşçılarıyla komşularını istikrarsızlaştırmayı sürdürse de” dedi. Trump "ABD'lilere yönelik herhangi bir tehdit"te yeni saldırılar düzenleyeceklerini de söyledi.

Trump basına yaptığı açıklamanın ardından soru almadı.

