Volkwagen CEO'sundan fabrika açıklaması: 'İnsanlar öldürüldükçe temel atmayacağız'

Alman otomotiv şirketi Volkwagen’ın CEO’su Herbert Diess Türkiye’de fabrika kurma kararını ’etik’ nedenlerle ertelediklerini ileri sürdü. ‘İnsanlar öldürüldüğü müddetçe, bir harp meydanının yanına temel atmayacağız’ diyen Diess, AKP ile yakın ilişkileri olduğuna dair eleştirilere de yanıt verdi.

Alman otomotiv devi Vokswagen’ın CEO’su Herbert Diess, şirketin Türkiye’de fabrika açma kararını “etik” nedenlerle ertelediklerini ileri sürdü.

LinkedIn adlı iş ağı platformunda konuyla ilgili bir yazı yayımlayan Diess, Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği askeri harekat nedeniyle kararı ertelediklerini belirterek “İnsanlar öldürüldüğü müddetçe bir harp meydanının yanına temel atmayacağız” dedi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre Diess, İngilizce kaleme aldığı "Küresel Şirket Olmanın Anlamı" başlıklı yazısında, son dönemde birçok mektup aldıklarını, kamuoyunda kendilerine çağrılar yapıldığını belirtti ve "Bir taraftan Volkswagen’ın siyasi bakımdan tarafsız, salt ekonomik değerlendirmeler ışığında karar alması beklentisi dile getirilirken, diğer taraftan Türkiye kararının ahlaki açıdan gözden geçirilmesi beklentisi gündeme getiriliyor" dedi.

Diess “büyük pazarı ve gelişmiş sanayisi ile çok uygun bir yatırım lokasyonu” olduğunu belirttiği Türkiye’ye yatırım yapmanın Volkswagen’ın ekonomik çıkarına olmasına karşın fabrika açma kararını ertelediklerini söyledi.

PAZAR EKONOMİSİNİN ‘ETİK TEMELLERİ’

Diess yazısında "Eğer şirketler, uluslararası hukuk ve insan haklarının sadece hükümetlerin sorumluluğunda olduğu görüşüyle hareket ederse pazar ekonomisi etik temellerini kaybeder" iddiasına yer verildi.

Alman hükümeti ve Avrupa Birliği’nin, Suriye’nin kuzeyindeki askeri ihtilaf konusundaki değerlendirmesine katıldıklarını açıklayan VW CEO’su “İnsanlar öldürüldüğü müddetçe, bir harp meydanının yanına temel atmayacağız" dedi.

Öte yandan Diess, "Yaptırımlar, korumacılığa yol açacak nitelik kazanmamalı" dedi ve “uluslararası ticaret ve yakın ekonomik bağların her zaman barış, refah ve özgürlüğün gelişmesine katkıda bulunduğu”nu iddia etti.

‘AKP HÜKÜMETİNİ GÜVENCEYE ALMIYORUZ’

Herbert Diess ayrıca yazısında, üstü kapalı ifadelerle, AKP hükümetiyle yakın ilişkilerine yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

"Bir otomotiv üretim merkezinin kurulma amacı, bir hükümetin varlığını güvence altına almak değildir" değerlendirmesi yapan Diess, binlerce insanın hayatını ve çocukların “aydınlık geleceği”ni güvenceye alacağını öne sürdüğü fabrika için “Bu insanlar, umutlarının siyasi eylemlerin bir oyuncağına dönüşmemesi beklentisinde haklıdır” dedi.

Çin, Rusya, Güney Afrika, Brezilya ve ABD gibi pek çok ülkede üretim merkezlerinin bulunduğunu belirten Diess "Tüm bu ülkelerin bizim özgürlükçü demokrasi vizyonumuzu paylaşmadığını biliyoruz” dedi.

Diess "Türkiye'ye yeni fabrika kararımız kesinleşmedi. Kesin olan ise şu: Etik hareket etmek, basit yanıtlar demek değildir. Bu, hem hükümetler hem bizim için geçerli."

Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı “Barış Pınarı Harekâtı”nın ardından VW, Manisa'da kurulması planlanan yeni üretim tesisi için kararını aralık ayı sonuna ertelediğini duyurmuştu.

VW CEO’su Diess, Manisa’da inşa edilmesi hedeflenen otomotiv fabrikası konusunu bizzat AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.