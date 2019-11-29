Uruguay'da sağ iktidarda

'Geniş Cephe' adayı dün yenilgiyi kabul etti. Uruguay'da iktidar bir kez daha sağda: Ulusal Parti'nin neoliberal adayı Luis Lacalle Pou başkan.

"Geniş Cephe" adayı Daniel Martinez, dün bir açıklama yaparak rakibi sağcı aday Luis Lacalle Pou'nun ikinci tur seçimlerdeki galibiyetini kabul etti.

"Oyların incelenmesiyle varılan sonuçlar eğilimi değiştirmeyecek gibi görünüyor. Dolayısıyla Luis Lacalle Pou'yu seçilmiş başkan olarak kabul ediyoruz" diyen Martinez, Pou ile bir görüşme yapacaklarını duyurdu ve seçmenlerine teşekkür etti.

TeleSUR'un haberine göre sağcı Ulusal Parti karşısında küçük bir farkla seçimi kaybeden Martinez, "demokrasiyi her zamankinden büyük bir kuvvetle savunacağız" diye konuştu.

İlk yapılan yorumlar, Pou'nun baskıcı ve neoliberal politikalara yatkın bir gelenekten geldiği ve senatörlüğü döneminde Uruguaylıların haklarını genişletmeye dönük politikalar lehinde oy kullanmadığı şeklinde.

Sol muhalefetin Pou'nun olası "hızlı girişiyle" güç kazanma ihtimalini değerlendirdiği anlaşılıyor.

