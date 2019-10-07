Trump: Türkiye limiti aşarsa ekonomisini yok ederim

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump 'Eğer Türkiye limitleri aşacak herhangi bir şey yaparsa, Türkiye ekonomisini tamamen yok ederim (daha önce yaptım)' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin olası Suriye operasyonuyla ilgili bir açıklama daha yaptı.

Trump, "Daha önce de belirttiğim gibi ve yinelemek gerekirse, Türkiye benim, büyük ve eşsiz bilgeliğimle limiti aşmak olarak düşündüğüm herhangi bir şeyi yaparsa Türkiye Ekonomisini tamamen yok ederim (daha önce yaptım!)" dedi.

Trump “ABD, IŞİD Hilafetinin %100'ünün yakalanması da dahil olmak üzere herkesin bekleyebileceğinden çok daha fazlasını yaptı. Şimdi bölgedeki diğerlerinin, kendi bölgelerini korumalarının zamanı geldi“ diye belirtti.