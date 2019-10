Trump: Türkiye limiti aşarsa ekonomisini yok ederim

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin olası Suriye operasyonuyla ilgili bir açıklama daha yaptı.

Trump, "Daha önce de belirttiğim gibi ve yinelemek gerekirse, Türkiye benim, büyük ve eşsiz bilgeliğimle limiti aşmak olarak düşündüğüm herhangi bir şeyi yaparsa Türkiye Ekonomisini tamamen yok ederim (daha önce yaptım!)" dedi.

Trump “ABD, IŞİD Hilafetinin %100'ünün yakalanması da dahil olmak üzere herkesin bekleyebileceğinden çok daha fazlasını yaptı. Şimdi bölgedeki diğerlerinin, kendi bölgelerini korumalarının zamanı geldi“ diye belirtti.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...

