'Suriye ordusu Muarrat El Numan'da kontrolü sağladı'

Suriye ordusunun İdlib'in en büyük ilçesi Muarrat El Numan'da kontrolü sağladığı belirtiliyor.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın son dakika haberine göre ordu birlikleri İdlib'in en büyük ilçesi Muarrat El Numan'ın çevresinde kontrolü ele geçirdi.

SANA, tüm ilçenin cihatçılardan temizlendiğine ilişkin haberler olduğunu ancak bunların teyide muhtaç olduğunu bildirdi.

Sputnik'e konuşan bir askeri kaynak ise Suriye hükümet güçlerinin İdlib'in güneyindeki stratejik öneme sahip Muarrat el Numan'ı kontrolü altına aldığını söyledi.

Sözkonusu kaynak "Suriyeli birlikler, Muarrat el Numan'daki mevzilerde tahkimat yapmaya başladı. İstihkam birlikleri de, mayın arama çalışmaları yürütüyor" dedi.

İdlib'in en büyük ilçesi olan Muarrat el Numan, Hama-Halep karayolunun kesişme noktasında bulunması ve İdlib'in güneyindeki cihatçı militanların en büyük kalelerinden biri olması nedeniyle stratejik önem taşıyor.

