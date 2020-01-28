MSB'den İdlib açıklaması: 'Karşılık verilecek'

Suriye ordusunun İdlib'i cihatçı militanların kontrolünden almak için ilerleyişi sürerken, Milli Savunma Bakanlığı 'Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime karşılık verilecek' açıklaması yaptı.

Suriye ordusunun İdlib'i cihatçılardan almak için ilerleyişi sürerken Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "12 Ocak 2020 tarihli ateşkes ilanına rağmen Rejim, İdlib’de havadan ve karadan saldırılarla, masum sivilleri katletmeye, yüzbinlerce insanın kış şartlarında evlerini zorla terk ve göç etmesine ve büyük bir insanlık trajedisine neden olmaya devam etmektedir. Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında görev yapan Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek ve mukabele edilecektir."

