Suriye medyası: Şam kırsalında bir İHA imha edildi

Suriye devlet haber ajansı SANA, başkent Şam kırsalında menşei belirsiz bir insansız hava aracının hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurdu.

Suriye devlet haber ajansı SANA, başkent Şam kırsalındaki Akraba kasabası üzerinde menşei belirsiz bir insansız hava aracının (İHA) ülkenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurdu.

Şam’ın yaklaşık 10 km güneydoğusundaki Akraba kasabası uluslararası havalimanına giden yol üzerinde bulunuyor.

İsrail ordusu geçen ay Şam’ın Akraba kasabasına hava saldırısı düzenlemiş ve İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü ve bazı Şii milislere ait hedefleri vurduğu açıklaması yapmıştı. Lübnan Hizbullahı lideri Nasrallah saldırıda iki Hizbullah mensubunun öldüğünü açıklamıştı. Suriye İsrail roketlerinin çoğunun hedeflerini vuramadan havada imha edildiğini duyurmuştu. İsrail aynı gece Lübnan’ın başkenti Beyrut yakınlarına da İHA saldırısı düzenlemişti.

Hizbullah saldırılara karşılık Lübnan-İsrail sınırında bir İsrail askeri aracını tanksavar güdümlü füze ile vurmuştu.

