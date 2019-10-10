Suriye harekatı Alman basınında

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri harekat Alman basınında geniş yer buldu. Gazeteler, ABD Başkanı Trump'ın Suriye politikalarını eleştiriyor.

Deutsche Welle Türkçe'nin derlediği habere göre, Alman basınında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri harekat geniş yer aldı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung’da yer alan yorumda Türkiye’nin Suriye operasyonuna ilişkin şu değerlendirme yapılıyor:

"Türkiye'nin Suriye'ye yönelik üçüncü operasyonuna Barış Pınarı Harekâtı adı verildi ve bu operasyon bölgeye düzenlenen diğer iki operasyona kıyasla daha büyük. NATO üyesi olan müttefiklerinin uyarılarına ve Suriye’deki önemli tek bir aktrörün desteğini dahi alınmamış olmasına rağmen Türk hükümeti Çarşamba günü operasyona başladı. Buna ek olarak, Türk ordusunun aşmak istediği direnç ilk iki operasyondan daha büyük olacak. Yanında İran ve Rusya’nın durduğu Suriye Ordusu'nu karşısında bulacak. Erdoğan’ın ülkedeki sayısını yarı yarıya indirmek istediği Suriyeli mültecilerin, Erdoğan’ın çağrısına kulak vererek aslında gelmedikleri bir bölgeye gitmeyi kabul edip etmeyecekleri belirsiz. Yine de Erdoğan bu savaşla, kutuplaşmış ülkesini arkasında birleştirmeyi başardı."

Süddeutsche Zeitung'da yer alan yorumda, Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı alan ABD'nin, IŞİD militanlarının sorumluluğunu Türkiye'ye verdiği hatırlatılıyor:

"ABD tarafından şimdiye kadar desteklenen, ağırlığını YPG’li Kürtlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), binlerce IŞİD militanı ve onların sayısı on binleri bulan aile üyelerini elinde tutuyor. (…) Özellikle orta Fırat havzasından, Irak sınırındaki Anbar'a uzanan çölün bulunduğu bölgede IŞİD'in pek çok uyuyan hücresi var. ABD Başkanı, IŞİD ile mücadele sorumluluğunu Türkiye’ye devretti. Ancak şimdiye kadar Ankara’nın buna istekli olup olmadığı ve kapsitesinin yetip yetmeyeceği belirsiz. Batılı istihbarat örgütleri tarafından IŞİD’in ana merkezi kabul edilen, 70 bin tutuklunun bulunduğu El Hol, Türkiye sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta ve Ankara’nın kontrolüne almak istediği bölgenin dışında kalıyor. Buradaki tellerle çevrilmiş bir bölgede, ne Irak ne de Suriye vatandaşı olan ve arasında IŞİD militanları ve sempatizanlarının bulunduğu 12 bin kişi tutuluyor. Şimdiye kadar bu kamp Suriye Demokratik Güçleri'nin gözetimindeydi."

Chemnitz'de yayımlanan Freie Presse gazetesinde yer alan yorum, Türkiye'nin operasyonunun bölgede istikrarsızlığı artırmasının yanı sıra operasyonun Avrupa'ya olası etkilerine dikkat çekiyor:

"Türkiye’nin kuzey Suriye’ye yönelik operasyonunun terör tehdidini artırdığı tahmin edilebilir. Almanya’da yaşayan Kürtler radikalleşecektir. Onlar ve Erdoğan taraflarları arasında çatışmalar ihtimal dışı değil. Aynı zamanda yerinden edilen on binler hatta yüz binlerce Kürt ve Kürt bölgesinde kendine bir koruma bulmuş Suriye içinde yerinden edilmiş kişiler, Avrupa ve Almanya’ya doğru yola çıkabilir. Bir de buna savaşı uzatacak ve daha fazla insanın göç etmesine neden olacak Suriye içinde değişen iktidar dengeleri nedeniyle yaşanan kırılmalar eklendi. Bu yüzden Avrupa’nın ve Almanya’nın bunu engellemek için çok az şey yapması sadece utandırıcı değil aynı zamanda akılsızlık."

Nürnberger Nachrichten'da yer alan yorum Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden ABD birliklerini çekme kararını değerlendiriyor:

"Suriye’de IŞİD’in terörist militanlarına karşı verilen savaşta uzun süre ABD’nin en yakın müttefili olan Kürt savaşçılar görevlerini yerine getirdiler ve şimdi Trump böyle bir hareketin olası sonuçlarını düşünmeksizin onları aniden yüz üstü bırakıyor. IŞİD, Trump’ın sandığı gibi katiyen yenilgiye uğratılmadı. Trump’ın birlikleri aniden ülkeye geri çağırmasını İslamcılar sadece şu şekilde yorumlayabilir: Yeteri kadar sabredersen küresel güç ABD kendiliğinden diz çökecektir... Ne kadar ölümcül bir mesaj. Washington’un müttefikleri bunun üzerine bir anda yüzüstü bırakılmaktan korkmaya başlayacak."