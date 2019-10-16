Spiegel: Erdoğan'a asıl tokat geldi...

Pentagon'un 9 Ekim'de bir emir yayımlayarak IŞİD karşıtı koalisyona aktarılan bölgesel keşif bilgilerinin bundan böyle Ankara'ya verilmemesini karara bağladığı haberi Alman Der Spiegel tarafından web sitesinin manşetine taşındı. Speigel'de yer alan haberde, askeri gözlemcilerin kararı 'Erdoğan'a tokat' olarak tanımladığı aktarıldı. Alman Tornado uçaklarının uzun bir süredir Türkiye'ye kuşkuyla baktığı, bu nedenle Kuzey Suriye ve Irak'la ilgili resimleri Ankara'ya geçmediği hatırlatıldı.

Pentagon'un 9 Ekim'de bir emir yayımlayarak IŞİD karşıtı koalisyona (“Counter Daesh”) aktarılan bölgesel keşif bilgilerinin bundan böyle Ankara'ya verilmemesini karara bağladığı haberi Der Spiegel tarafından web sitesinin manşetine taşındı.

Haberde, Türk savaş uçaklarının bu tarihte bölgedeki Kürt mevzilerini bombalamaya başladığına dikkat çekildi.

50 devletin yer aldığı IŞİD karşıtı koalisyonun kalbini bu tür bilgi alışverişleri oluşturduğu belirtilirken, Kuzey Suriye'ye giren TSK'nin keşif bilgilerini Kürtlerle savaşta kullandığını iddia eden Pentagon'un, bu bilgi akışını engellemekte kararlı olduğu ifade edildi. Askeri gözlemciler, kararı “Erdoğan'a tokat” olarak tanımlarken, Ankara'nın böylece pratikte de IŞİD karşıtı koalisyondan dışlandığına işaret etti.

Bu arada Alman Tornado uçaklarının uzun bir süredir Türkiye'ye kuşkuyla baktığı, bu nedenle Kuzey Suriye ve Irak'la ilgili resimleri Ankara'ya geçmediği hatırlatıldı. Berlin'in, bu bilgilerin IŞİD'le mücadelede değil, başka amaçlar için ve “Kürtlere karşı” kullandığını düşündüğü kaydedildi.