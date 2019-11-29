Rusya'dan İsrail'in Şam'a yönelik saldırısına tepki

Rusya'nın İsrail Büyükelçisi Anatoliy Viktorov, geçen hafta İsrail'in Şam'a düzenlediği saldırının 'uluslararası hukuka aykırı' olduğunu belirterek İsrail'e saldırıları durdurma çağrısında bulundu.

Rusya'nın İsrail Büyükelçisi Anatoliy Viktorov, İsrail'in geçtiğimiz hafta Şam'ın batısı ve güneyine düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi.

i24News'in aktardığına göre Viktorov, saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyleyerek, İsrail yönetimine saldırıları durdurma çağrısı yaptı.

"Konuya ilişkin İsrailli meslektaşlarımızla irtibat halindeyiz" diyen Viktorov, "Onları bu tür hareketlerden uzak durmaları için ikna etmeye çalışıyoruz zira bu askeri faaliyetler Suriye'deki askeri durumun istikrara kavuşmasına katkıda bulunmuyor" dedi.

İsrail'in, İran'ın Suriye'deki askeri varlığına yönelik saldırgan tutumunu eleştiren büyükelçi, "İran, Suriye hükümetinin meşru talebi üzerine Suriye'de ve bu, BM sözleşmesine göre yasal" diye ekledi.

