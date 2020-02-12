Rusya'dan Erdoğan'a yanıt: Moskova ve Şam Suriye'de sivilleri vurmuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Yeni Tehlike ve Tehditler Dairesi Direktörü Vladimir Tarabrin, Moskova ve Şam'ın Suriye'de sivilleri vurmadığını söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AKP grup toplantısında yaptığı "İdlib’de, rejim ve Ruslar ile yine rejimle birlikte hareket eden güçlerin çoğu saldırılarının, teröristleri değil, doğrudan sivil halkı hedef aldığı gerçeğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum" açıklamasına Rusya'dan yanıt geldi.

Sputnik'e verdiği demeçte Erdoğan'ın sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Yeni Tehlike ve Tehditler Dairesi Direktörü Vladimir Tarabrin, Moskova ve Şam'ın Suriye'de sivilleri hedef almadığını, tüm atımların yalnızca terörist oluşumlara yönelik olduğunu söyledi.

Tarabrin, "Rusya'nın ve Suriye ordusunun sivil halka yönelik atımlar yapmadığını birçok kez kesin bir dille ifade ettik. Tüm atımlar, yalnızca terörist oluşumlara, ellerinde silahlarla meşru hükümete karşı savaşanlara yönelik olarak yapılıyor" dedi.

'SURİYE'NİN EYLEMLERİ MEŞRU'

Suriye yönetiminin terörle mücadeleyi kendi topraklarında yürüttüğünü ve siyasi çözüm istemeyen terör örgütlerine karşı güç kullanma konusunda tamamen yasal hakka sahip olduğunu belirten Tarabrin, bu bakımdan Suriye yönetiminin eylemlerinin tamamen meşru olduğunu kaydetti.