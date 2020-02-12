Erdoğan: Müdahale olursa rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında 'Askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde, bugünden itibaren, İdlib’le ve Soçi Muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan, rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum' dedi. Öte yandan Erdoğan'ın konuşması sırasında bir yurttaş 'çocuklarım aç' deyince Meclis TV canlı yayını bir süre kesildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

'SOÇİ MUTABAKATI SINIRLARI DIŞINDA DA VURACAĞIZ'

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

Son saldırıyla bugüne kadar İdlib'de verdiğimiz şehit sayısı 14'e, yaralı sayısı 45'i buldu.

Rejim güçleri kana susamışlığını gösteriyor.

İdlib'de Rejim, Rus güçleri ve İran militanları sürekli katliam yapıyor.

Türkiye bu duruma seyirci kalmayacak. İdlib'de rejim ve Ruslar ile birlikte çoğu saldırı teröristleri değil, sivil halkı hedef alıyor. Amaç kolayca işgal etmek için bölge halkını ülkemiz sınırına hareket ettirmek, sahayı boşalmak.

Şubat ayı sonuna kadar rejimi Soçi Muhtırası sınırları dışına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Bunun için karada ve havada her ne gerekiyorsa çekinmeden, tereddüt etmeden, hiçbir oyalamaya meydan vermeden yapacağız. Bitmez tükenmez toplantıların sonucunu beklemeden, hemen şimdi ne yapmamız gerekiyorsa onun adımlarını atacağız. Bu amaçla son günlerde İdlib’teki askeri gücümüzü ciddi oranda tahkim ettik. Bölgedeki muhalif gruplardan, başıbozuk hareket ederek, rejime saldırı bahanesi verenlere de, artık tavizsiz davranacağımızın mesajını ilettik. Geldiğimiz noktada artık kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, satılmışlığına, provakasyonlarına göz yumacak değiliz.

HAVA ARAÇLARI ESKİSİ GİBİ HAREKET EDEMEYECEK

Ülkemizle birlikte mücadelede eden Suriyeli kardeşlerimiz, rejimi Soçi Mutabakatı sınırlarının ötesine atmak üzere harekete geçtiler. Biz de kendilerine her türlü desteği veriyoruz. İdlib’te sivil yerleşim yerlerini vuran hava araçları artık eskisi gibi rahat hareket edemeyeceklerdir. Karada da rejim güçlerini, aynı şekilde belirlediğimiz sınırların ötesine kadar kovalayacağız. Bu süreçte, Gözlem Noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde, bugünden itibaren, İdlib’le ve Soçi Muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan, rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum.

EN KÜÇÜK İHLALİ AFFETMEYECEĞİZ

Türkiye’yi hedef alan herkes, bunun bedelini, sadece saldırı alanında değil, her yerde ödeyeceğini bilmelidir. Harekât bölgelerimize yönelik tacizlere ilişkin karşılık hakkımızı da, gerektiğinde bire 10, bire 50, bire 100 misliyle vereceğimiz, en küçük bir ihlali dahi affetmeyeceğimiz bir döneme girdik.

FETÖ AÇIKLAMASI

FETÖ'nün siyasi ayağını ben size açıklıyorum. Birine çamur atmadan iyi düşün, önce senin ellerin kirlenecektir...

FETÖ'nün siyasi ayağı Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

Bizim FETÖ'yle davamız asla kişisel değildir. Ülkemizi koruma davasıdır. FETÖ tehdidi ortaya çıktığında bu yapıya karşı kararlılıkla mücadele ettik.

Bu yapıyı suç örgütü ilan eden benim. CHP bu işin neresinde?Baykal'ın genel başkanlıktan alınması ve Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasıyla Kılıçdaroğlu bu işin göbeğine yerleşmiştir.

Seni oraya getiren FETÖ FETÖ, sen ne konuşuyorsun. Baykal'a kaset kumpasını kurup getirdiler.

7 Şubat FETÖ kumpasına karşı yaptığımız düzenlemeye FETÖ ağzıyla karşı çıktılar. Dershanelerin kapatılması tartışması da CHP'yi ele verdi. Bu zat ve ekibi omurgasızdır.

17-25 Aralık'ta FETÖ ile birlikte hareket ettiler. Turbun büyüğü heybede dediler.

FETÖ'ye karşı hep karşımızda Kılıçdaroğlu'nu gördük, bundan ala siyasi ayak olur mu?

MİT tırları davasında FETÖ'nün destekçiliğini yaptılar. Bunun haberini yapan şimdi nerede, Almanya'da. Hapis cezası var. CHP'li vekil de cezaevine girdi biliyorsunuz.

Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü'nü FETÖ için yaptı. Bu yapının siyasi ayağı Kılıçdaroğlu'dur.

CANLI YAYIN KESİLDİ

Grup toplantısında bir yurttaş "15 Temmuz'a katıldım diye benim işimden ettiler, çocuklarım aç, bana yardım edin, mahkeme kararını tanıyın" dedi, o sırada yayın kesildi.

Yayın daha sonra tüm kanallarda Erdoğan'ın hazırladığı "Cemaat-CHP" videosuyla devam etti.