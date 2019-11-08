Rus helikopterleri Suriye'nin kuzeyinde her gün devriye gezecek

Rusya Hava Kuvvetleri helikopterlerinin Suriye’nin kuzeyindeki hava devriyelerini günlük olarak gerçekleştireceği ve Rus askeri polisine eşlik edeceği açıklandı.

TASS haber ajansına göre Rus ordusu pilotu Dmitriy İvanov, Suriye’nin kuzeyindeki birkaç güzergahta hava devriyelerinin günlük olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

Rus pilot, devriyenin ana hedefini "belirli bölgelerde güvenliği sağlamak” ve “Rus askeri polisine eşlik etmek” olarak açıkladı.

İvanov “Suriye Arap Cumhuriyeti’nin kuzeyindeki illerde hava devriyesine dair özel görevleri yerine getirmeye başladık. Hava devriyesi birkaç güzergâhta uygulanacak ve 50-60 metre yükseklikte ikişerli helikopter grupları tarafından uygulanacak” dedi.