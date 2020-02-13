Rus Dışişleri’nden Bahçeli açıklaması: Kışkırtıcı yorumlardan kaçınılmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek 'Kışkırtıcı yorumlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz' açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de Türk askerlerinin ölümünden Rusya ve Suriye hükümetini sorumlu tutmaya çalışan ve Rusya ile ilişkileri yeniden gözden geçirme çağrısında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis Grup toplantısındaki konuşmasını değerlendirdi.

Sputnik'in haberine göre Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Suriye’nin kuzeybatısında gerilim sürerken soğukkanlılığın sergilenmesi, Suriye’deki krizin çözümü konusunda ülkelerimiz arasındaki yapıcı diyaloğa hiçbir şekilde katkıda bulunmayan kışkırtıcı yorumlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz. Trajik olayların, iç siyaset tartışmalarında “puan” kazanma amacıyla kullanılmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz.”

Astana süreci kapsamında Ankara ile yakın temas halinde olmaya devam ettiklerini kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, “İdlib’deki durumun istikrara kavuşturulması amacıyla 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatının kapsamlı bir şekilde uygulanmasından yanayız” diye ekledi.

