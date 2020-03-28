Ruanda'da üç milli park kapatıldı: 'Goril ve şempanzeler salgından etkilenebilir'

Ruanda'da üç milli park, 'goril ve şempanzelerin insanlarda görülen solunum sistemi patojenlerine duyarlı oldukları' gerekçesiyle turizme ve saha araştırmalarına kapatıldı.

Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da Volcanoes, Gishwati-Mukura ve Nyungwe adlı üç milli park, goril ve şempanzelerin KOVİD-19'dan etkilenme olasılığı nedeniyle kapatıldı.

Ruanda Kalkınma Kurulu, karara ilişkin yaptığı açıklamada, yabani hayvanların yeni koronavirüsten etkilendiğine dair henüz bir bulgu olmadığını, ancak dağ gorili ve şempanzelerin insanlarda görülen solunum sistemi patojenlerine karşı hassas olduklarının bilindiğini kaydetti.

Ülkedeki dördüncü milli park olan Akagera'nın Sağlık Bakanlığı'nın KOVİD-19 çalışmaları kapsamındaki denetimleri altında açık kalacağı belirtildi.

Yasağın 21 Mart tarihine kadar geçerli olacağı bildirildi.