Putin: ABD seçimlerine müdahale etmekten daha güzel işlerimiz var

Rusya'nın 2020 ABD başkanlık seçimlerine müdahale edeceği iddialarına yanıt veren Rusya Cumhurbaşkanı Putin, ‘seçimlere müdahale etmekten daha güzel işlerimiz var’ dedi.

Moskova’daki Rusya Enerji Haftası’nda konuşan Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, basın toplantısında Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale edip etmeyeceği sorusunu cevapladı.

İddiaların gülünç olduğunu söyleyen Putin, "ABD'de ne seçimi yapılacağı bizi hiç ilgilendirmiyor. ABD halkının seçtiği herhangi bir başkanla çalışacağız. Trump seçilirse, onunla çalışacağız, seçilmezse çalışmayız" dedi.

“Rusya'nın diğer ülkelerin seçimlerine müdahale etmekten daha güzel işleri var” diyen Putin, "Buna neden ihtiyaç duyalım ki? Bu, çıkarlarımıza da, ilkelerimize de, Rus dış politikasına da uymuyor" diye ekledi.

ABD eski Özel Yetkili Savcısı Robert Mueller'in ABD Başkanı Donald Trump'la kendisi arasında anlaşma olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadığını da kaydeden Putin, "Ancak Mueller, böyle bir anlaşmayı gelecekte yapabileceğimizi söyledi. Bu gülünç bir şey" dedi.

'TRUMP-ZELENSKİY KONUŞMASINDA KÖTÜ BİR ŞEY YOK'

Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in telefon görüşmesinin dökümünün yayımlanması üzerine yorum yapan Putin, "Trump, mevkidaşına eski Beyaz Saray çalışanlarının olası yolsuzluk eylemlerini soruşturmasını talep etti, ilkesel olarak her ülkenin lideri bunu yapmakla yükümlüdür. Her halükarda ABD'liler eski devlet çalışanlarının yolsuzluk yapıp yapmadığını bilme hakkına sahip. Ne var bunda?" dedi.

Trump'ın konuşma sırasında Zelenskiy'e yönelik bir tehdit görmediğini söyleyen Putin, "Trump'ın bu bilgiyi Zelenskiy'den her ne pahasına olursa olsun talep ettiğini ve aksi halde Ukrayna'ya yardım sunmamakla tehdit ettiğini görmedim. Her fırsatta Trump'a saldırmaya çalışıyor, şimdi de Ukrayna üzerinden yapılıyor" sözlerini kullandı.

GRETA YORUMU: ‘GRETA’NIN KONUŞMASI BENİ HEYECANLANDIRMADI’

16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg’in BM İklim Zirvesi’nde iklim değişikliği için adım atılması talebinde bulunduğu konuşmasıyla ilgili konuşan Vladimir Putin, “Greta’nın konuşması beni heyecanlandırmadı. Gençlerin ekolojik sorunlar gibi öne çıkan güncel sorunlarla ilgilenmesi, doğru bir şey, çok güzel bir şey. Kesinlikle desteklenmeliler” dedi.

Ancak Putin, “Birilerinin çocukları, gençleri kendi çıkarları için kullanması yalnızca kınanması gereken bir durum. Ayrıca, birileri bu şekilde para kazanmaya kazanıyorsa bu özellikle kötü. Burada da tam da aynı durum demiyorum, ancak bu konu dikkatle takip edilmeli. Kimse Greta’ya modern dünyanın zorlu olduğunu, çok farklı yönleri olduğunu, hızla geliştiğini ya da Afrika’daki, Asya’daki insanların da İsveç’tekiler gibi yaşamak istediğini açıklamamış. Peki bu nasıl yapılmalı? Onları Afrika’da zaten yeterince olan güneşin enerjisini kullanmaya mı zorlayalım? Birileri bunun ne kadara mal olduğunu açıklamış mı” diye ekledi.