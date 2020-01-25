Pentagon'dan 'Rus askerlerle silahlı çatışma' iddiasına ilişkin açıklama

Pentagon Sözcüsü Hoffman, Suriye'de Rus askerlerle çatışma yaşandığı iddiasına ilişkin, 'Olaya ilişkin hiçbir bilgiye sahip değilim. Bulunduğumuz yerde bulunuyoruz ve onlar, nerede bulunduğumuzu biliyor' açıklamasında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, düzenlediği basın toplantısında, Rus ve ABD askerleri arasında silahlı çatışma yaşandığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Hoffman, “Bölgedeki diğer ülke ve güçlere, güçlerimizin nerede bulunduğunu net bir şekilde ortaya koyduk. Hiçbir yanlış anlama, kazara hiçbir çatışmanın olmadığını garanti etmek için çatışmaları önleme kanalları üzerinden çalışıyoruz. Bunu yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Hoffman, “Çatışma dediğiniz olaya ilişkin hiçbir bilgiye sahip değilim. Sadece şunu söyleyebilirim ki, bulunduğumuz yerde bulunuyoruz ve onlar, nerede bulunduğumuzu biliyor” diye ekledi.