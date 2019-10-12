Pentagon: ABD birlikleri Türk mevzilerinden topçu ateşine maruz kaldı

Pentagon, Kobani’deki ABD birliklerinin Türkiye’nin açtığı topçu ateşine maruz kaldığını doğruladı. Pentagon'dan yapılan açıklamada 'Patlama Güvenlik Mekanizması bölgesinin birkaç yüz metre dışında ve Türklerin ABD güçlerinin hazır bulunduğunu bildikleri bir bölgede meydana geldi' denildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Türkiye’nin Kobani’de ABD güçlerinin bulunduğu bölgeyi top ateşiyle vurduğunu doğruladı. Pentagon’dan yapılan resmi açıklamada “Kobani çevresindeki ABD birlikleri 11 Ekim günü yerel saatle 21.00 civarında Türk mevzilerinden topçu ateşine maruz kaldı. Patlama Güvenlik Mekanizması bölgesinin birkaç yüz metre dışında ve Türklerin ABD güçlerinin hazır bulunduğunu bildikleri bir bölgede meydana geldi” denildi. “Hiçbir ABD askeri yara almadı. ABD güçleri Kobani’den çekilmemiştir” denilen açıklamada, ABD’nin Türk ordusunun Suriye’ye girmesine karşı çıktığı belirtildi. Açıklamada “Ve ABD özellikle, güvenlik mekanizması bölgesi dışında kalan ve Türklerin ABD kuvvetlerinin bulunduğunu bildiği bölgelerdeki operasyonlarına karşı çıkıyor" denildi. Pentagon açıklamasında "ABD, Türkiye'nin acil savunma eylemi ile sonuçlanabilecek eylemlerden kaçınmasını talep etmektedir" denildi.

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