Nijerya'da yüzlerce kişiye 'İslami eğitim merkezinde' işkence

Nijerya'nın Kaduna kentinde perşembe günü düzenlenen bir operasyonda 500 yetişkin erkek ve erkek çocuk, İslami eğitim ve ıslahevi olarak kullanılan bir binadan kurtarıldı. İşkence gördüklerini ve cinsel tacize uğradıklarını anlatan mağdurlar, yaşananlara ilişkin 'Cehennem azabı gibiydi' değerlendirmesinde bulundu.

Nijerya'nın Kaduna kentinde perşembe günü düzenlenen bir operasyonda 500 yetişkin erkek ve erkek çocuk, işkence gördükleri İslami eğitim ve ıslahevi olarak kullanılan bir binadan kurtarıldı.

BBC'de yer alan habere göre, işkence gördüklerini ve cinsel tacize uğradıklarını anlatan mağdurlar, yaşananlara ilişkin 'Cehennem azabı gibiydi' değerlendirmesinde bulundu.

Kurumun ne bir okul ne de bir ıslahevi olarak kayıt yaptırtığı ortaya çıktı.

Eyalet polisi, binada tutulan kişilerin köleliğe maruz bırakıldığını, insanların ayaklarından zincirlendiğini kaydetti. Bazı vakalarda öğrencilerin günlerce sokaklarda dilencilik yapmaya zorlandığı belirtildi.

Reuters'a konuşan Kaduna Polis Sözcüsü Yakubu Sabo, binada ortaya çıkan "insanlık dışı muamele" nedeniyle burayı İslami bir okul olarak değerlendirmenin mümkün olamayacağını söylerken eyalet hükümeti, bölgedeki tüm Kuran okullarının inceleneceğini açıkladı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari de olayın sorumlularını kınayarak yaşanan buna benzer durumları tespit etmek için dini ve geleneksel liderleri yetkililerle işbirliği yapmaya davet etti.